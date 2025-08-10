فرنسا: نعارض بشدة أي خطة إسرائيلية لاحتلال أو استيطان أو ضم غزة

وكالات

قال نائب المندوب الفرنسي جاي دارمادهيكاري، الأحد، إن باريس تُذكر بمعارضتها الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا.

وأدان دارمادهيكاري، بأشد العبارات خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة، مشيرا إلى أن على إسرائيل فتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وشدد دارمادهيكاري، على أن من الضروري أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

من جانبه، قال نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن الدولي جيمس كاريوكي، الأحد، إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح.

وأكد كاريوكي، على أن المساعدة المجزأة غير مناسبة وعلى إسرائيل رفع القيود عن المساعدات لغزة، مشددا على أنه لا يجوز لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية.

وأشار كاريوكي، إلى أن قرار إسرائيل خاطئ و"نحثها على إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة".

وأوضح ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف، أنه لم تعد هذه أزمة جوع وشيكة بل إنها مجاعة خالصة في غزة، مشيرا إلى أنه قد تتفاقم الفظائع عقب توسيع إسرائيل عملياتها بغزة.

وشدد ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف، على أن شريان الحياة ينهار مع استمرار الأعمال العدائية والنزوح ونقص المساعدات.