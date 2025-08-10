إعلان

بريطانيا: قرار إسرائيل توسيع عملياتها بغزة خاطئ وعليها إعادة النظر فيه فورًا

06:10 م الأحد 10 أغسطس 2025

السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي

وكالات

قال نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن الدولي جيمس كاريوكي، الأحد، إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح.

وأكد كاريوكي، على أن المساعدة المجزأة غير مناسبة وعلى إسرائيل رفع القيود عن المساعدات لغزة، مشددا على أنه لا يجوز لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية.

وأشار كاريوكي، إلى أن قرار إسرائيل خاطئ و"نحثها على إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة".

وأوضح ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف، أنه لم تعد هذه أزمة جوع وشيكة بل إنها مجاعة خالصة في غزة، مشيرا إلى أنه قد تتفاقم الفظائع عقب توسيع إسرائيل عملياتها بغزة.

وشدد ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف، على أن شريان الحياة ينهار مع استمرار الأعمال العدائية والنزوح ونقص المساعدات.

