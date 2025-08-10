قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين في محافظة نابلس



وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 4 مواطنين بينهم شابة من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ومخيم بلاطة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل كلا من: "خالد جاسر دويكات من مخيم بلاطة، وأسعد علي صالحي وشقيقته حلا من شارع الحسبة".

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، واعتقلت الشاب يامن تامر أحمد صلاح، بعد أن داهمت منزله وفتشته، وفقا لوفا الفلسطينية.