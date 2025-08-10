

وكالات



شهدت مدينة نيويورك احتجاجات نظمتها منظمات حقوقية وانسانية أمام القنصلية الإسرائيلية، للتنديد بالسياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، لاسيما ما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية، وسياسة تجويع متعمدة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات ترفض الاحتلال، وتدعو إلى إنهاء الانتهاكات بحق الفلسطينيين، في مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبي داخل الولايات المتحدة، تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المتظاهرون أن تحركهم يهدف إلى إيصال رسالة واضحة برفض الاحتلال وفضح ممارساته أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن التضامن الشعبي هو وسيلة ضغط ضرورية من أجل العدالة، وفقا لما ذكرته وفا الفلسطينية.