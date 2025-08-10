نشطاء يقتحمون استوديو القناة 13 والشرطة تعتقل محتجين في تل أبيب



وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اقتحام مجموعة نشطاء إسرائيليين استوديوهات القناة 13 أثناء بث مباشر لبرنامج شهير، في خطوة احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وظهر المحتجون في سلسلة مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بثت عبر الهواء مرتدين قمصانا تحمل عبارة "مغادرة غزة"، ورفعوا شعارات تتهم الحكومة الإسرائيلية بالتسبب في "قتل الرهائن والفلسطينيين والجنود الإسرائيليين"، ما اضطر القناة إلى قطع البث، لكن المشهد كان قد وصل إلى الجمهور.

وفي السياق، شهدت تل أبيب تظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 60 ألف شخص، وفق تقديرات وسائل إعلام عبرية، للمطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وأغلق المحتجون شارع أيالون الرئيسي وأضرموا النيران، ما أدى إلى اشتباكات بالأيدي مع الشرطة التي استخدمت قوات الخيالة لتفريق الحشود.

وأعلنت القناة 12 العبرية، أن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 3 متظاهرين شاركوا في إغلاق شارع أيالون في تل أبيب، بعد أن رددوا أمام الكاميرات: "لا حياة طبيعية مع هذا الواقع، لا حياة كالمعتاد".

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية بوجود عناصر مسلحة من اليمين هددوا المتظاهرين المناوئين للحكومة، فيما نفذت الشرطة اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

ومن المزمع أن تعقد عائلات الأسرى الإسرائيليين مؤتمرا صحافيا الساعة 11:00 من ظهر اليوم الأحد، من أجل الإعلان عن الموعد الرسمي لبدء إضراب اقتصادي شامل بمشاركة شركات خاصة ومنظمات ونقابات وأفراد، بالإضافة إلى عرض خطوات احتجاجية مشتركة جديدة تحت شعار "الصمت يقتل – نوقف الدولة لإنقاذ المختطفين والجنود"، وفقا لروسيا اليوم.

هذا وتصاعدت حدة الاحتجاجات في إسرائيل مع اتهام أهالي عدد من الرهائن الحكومة بالتقاعس عن إنقاذ ذويهم، محذرين من أن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر.

وفي 7 أغسطس، نظمت عائلات الرهائن ومؤيدوهم تحركا رمزيا في البحر قبالة سواحل غزة، حيث أبحرت قواربهم وأطلقت أبواقها، وألقى المشاركون حلقات سباحة صفراء في المياه في إشارة رمزية إلى الرهائن المحتجزين.