طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سلسلة غارات وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستقبل مستشفى العودة شهيدا و3 إصابات إثر استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا للغد.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الجيش سيقدم إلى القيادة السياسية خلال الأيام المقبلة خطة جديدة وضعها بشأن السيطرة على غزة.

وأضافت القناة، أن الخطة تشمل تعبئة نحو 250 ألف جندي لحصار مدينة غزة، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتوزيع المواد الغذائية.

وأشارت القناة إلى أنه "عقب حصار مدينة غزة، سيبدأ نقل السكان من داخل المدينة، ومن المحتمل أن تتوسع العملية لتشمل المخيمات".