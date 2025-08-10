مسؤول إسرائيلي: لا نستبعد التفاوض على صفقة جزئية في إطار خطة ويتكوف

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، السبت، إن تل أبيب لا تستبعد العودة للتفاوض على صفقة جزئية في إطار خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنه يمكن العودة للمفاوضات قبل توسيع العملية في غزة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يناقش الآن مقترحا يشمل الإفراج عن كل الأسرى مقابل إنهاء الحرب، موضحة في الوقت نفسه أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" أقر زيادة المساعدات لغزة بهدف إضفاء شرعية على توسيع العملية العسكرية في غزة وتحضير الظروف الميدانية لنقل السكان جنوبا.

وأكدت البث العبرية، أنه سيتم البدء في نقل سكان مدينة غزة البالغ عددهم نحو 800 ألف في غضون أسبوعين إلى منطقة المواصي على مدار شهر ونصف قبل انطلاق العملية الواسعة، كما سيتم تجنيد قوات احتياط جديدة في غضون شهر و6 فرق ستعمل في مدينة غزة مع بدء العملية العسكرية.

وأوضحت البث العبرية، أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن احتلال مدينة غزة سيستغرق 6 أشهر، مضيفة "الجيش سينتهي من تطويق مدينة غزة وإخلاء سكانها بحلول أكتوبر المقبل".