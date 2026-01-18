إعلان

مظاهرات في ألمانيا احتجاجًا على استقبال الرئيس السوري

كتب : مصراوي

02:22 م 18/01/2026

أحمد الشرع

(د ب أ)

سُجّلت عدة مظاهرات في ألمانيا احتجاجًا على زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للعاصمة الألمانية برلين غدا الاثنين.
ومن المقرر أن يسير متظاهرون بعد الظهر تحت شعار "أحمد الشرع – مدعو من (المستشار الألماني فريدريش) ميرتس، ومتهم منّا" من مقر ديوان المستشارية الاتحادية إلى بوابة براندنبورج، حيث ستُنظم وقفة احتجاجية هناك.
وانتقد "المركز الكردي للعلاقات العامة – جفاكا آزاد" الزيارة معتبرًا أنها تمثل رفعًا للمكانة السياسية لنظام حكم "مسؤول حاليًا عن جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وأضاف أن الشرع هو زعيم منظمة "إرهابية إسلاموية".
وتتهم الجاليتان الكردية والعلوية في ألمانيا الحكومة السورية الانتقالية بممارسة "قمع عنيف ضد الأقليات العرقية والدينية"، وجاء في نداء وجهته هاتان الجاليتان إلى البرلمان الألماني والحكومة الاتحادية، القول: "في ظل هذه الظروف، نجد من غير المفهوم، وغير المقبول قانونيًا وأخلاقيًا، أن تستقبل الحكومة الألمانية في ديوان المستشارية الاتحادية عن علم شخصًا يُشتبه في مسؤوليته عن هذه الأفعال".
ومن المقرر أن يلتقي الشرع بالمستشار الألماني ميرتس، كما سيشارك في طاولة مستديرة مع رجال أعمال وسياسيين، ومن المرجح أن يكون ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم من أبرز محاور النقاش، وكان الشرع قد عُيّن رئيسًا انتقاليًا قبل عام، وشهدت البلاد منذ ذلك الحين موجات عنف متكررة ضد أقليات أسفرت عن سقوط مئات القتلى.

مظاهرات الرئيس السوري أحمد الشرع فريدريش ميرتس المستشار الألماني

