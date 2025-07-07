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الرئيس الإيراني: طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن

05:00 م الإثنين 07 يوليه 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده لا تضع أي عقبات أمام دخول المستثمرين الأمريكيين، موضحًا أن القيود مرتبطة فقط بالعقوبات الأمريكية.

وأبدى بزشكيان استعداد طهران لاستئناف المحادثات مع واشنطن، قائلًا: "إيران لا ترى مشكلة في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة".

وأدلى الرئيس الإيراني بهذه التصريحات في مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، نُشِرت اليوم الاثنين.

وتوقفت المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بسبب الهجوم الصاروخي واسع النطاق الذي شنته إسرائيل على إيران في 13 يونيو الماضي.

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