إعلام عبري: المقاتلات الإسرائيلية أسقطت 20 صاروخًا ثقيلًا على الحديدة

وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة والهجوم ما زال مستمرا.

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، إن القوات الجوية اليمنية تتصدى للعدوان الإسرائيلي على اليمن.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن من يحاول إيذاء إسرائيل سيتعرض للأذى ومن يرفع يده ضدها ستقطع، مؤكدا أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" سيدفعون ثمنا باهظا و"كما حذرت سابقا قانون اليمن هو نفس قانون طهران".

وأشار كاتس، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة في اليمن، كما هاجم سفينة جالاكسي ليدر التي احتجزها الحوثيون قبل سنتين ويستخدمونها "لأنشطة إرهابية".

وأفادت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، بسماع دوي انفجارات في ميناء الحديدة باليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" باليمن، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الحديدة.

وقبل قليل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرات لإخلاء موانئ موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف في اليمن.