احتدام الخلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان حول تجنيد الحريديم

وكالات

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية احتدام الخلاف بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير حول موضوع تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، في حين طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بأن يلتزم الجنود دائمًا بأوامر زامير.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بتأجيل مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عدة ساعات بسبب خلافات حول قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم).

أتى ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش سيباشر هذا الأسبوع إرسال أوامر استدعاء لاستكمال إجراءات التجنيد لباقي الشبان من الحريديم، وذلك في إطار خطته لتوسيع قاعدة الخدمة العسكرية وسد النقص في القوى البشرية.

وبحسب البيان، سيتم إرسال الاستدعاءات على عدة دفعات خلال شهر يوليو الجاري، حتى استكمال إرسال جميع الـ54 ألف أمر استدعاء، على أن تمتد مواعيد المثول في مكاتب التجنيد على مدار دورة التجنيد لعام 2025.