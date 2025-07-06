مجلس وزراء الاحتلال يُقر إنشاء مناطق مساعدات إنسانية في غزة



وكالات

أعلن إعلام إسرائيلي، أن مجلس الوزراء وافق رسميًا على إقامة مناطق مخصصة للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، في إطار ما وصفته إسرائيل بمحاولة "الفصل بين السكان المدنيين وحركة حماس".

وأوضح الإعلام العبري، أن المناطق المخصصة ستكون تحت إشراف إسرائيلي جزئي، وتهدف إلى تسهيل دخول المساعدات الغذائية والطبية، مع بقاء السيطرة الأمنية قائمة.

وذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

يأتي هذا القرار في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن آليات تنفيذ "الفصل الإنساني"، وتبادل الاتهامات بين وزراء متشددين والجيش حول فاعلية الخطط المطروحة وواقعيتها.