فقدان أكثر من 20 فتاة داخل مخيم للفتيات في تكساس بسبب الفيضانات

وكالات

قال مسؤولون أمريكيون إن أكثر من 20 فتاة فقدوا في مخيم للفتيات بتكساس بينما تعيق مياه الفيضانات عمليات البحث.

ولقي عدة أشخاص حتفهم وتم إنقاذ العشرات وسط فيضانات في تكساس بينما يستمر البحث عن آخرين مفقودين، حسبما قالت السلطات الأمريكية.

ولقي العديد من الأشخاص مصرعهم في ولاية تكساس الأمريكية، بعدما تسببت أمطار غزيرة في فيضانٍ مفاجئ لنهر "جوادالوبي"، مما دفع فرق الإنقاذ إلى استخدام القوارب يوم الجمعة لإنقاذ العالقين في المناطق القريبة.

وأعلنت سلطات مقاطعة "كير" أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ساعات الليل بلغت نحو 25 سنتيمتراً، ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى النهر وتحوّله إلى تيار جارف.

وأكد مكتب عمدة المقاطعة وقوع وفيات، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" التي أفادت بوفاة عدة أشخاص.

وقال "بوب فوجارتي" خبير الأرصاد الجوية في هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، إن مقياس المياه في بلدة "هانت" سجّل ارتفاعاً بلغ 6.7 أمتار خلال ساعتين فقط، قبل أن يتعطل بعدما وصل مستوى النهر إلى نحو 9 أمتار.

وأوضح أنه من المؤكد أن مستوى النهر ارتفع أكثر من ذلك، إذ أصبح المقياس مغموراً بالكامل.