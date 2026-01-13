إعلان

اغتيال مدير مباحث خان يونس وقائد ميليشيا بغزة يتبنى الهجوم

كتب : مصراوي

12:03 م 13/01/2026

المقدم محمود الأسطل

أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة باستشهاد مدير مباحث الشرطة في محافظة خان يونس، المقدم محمود الأسطل، البالغ من العمر 40 عامًا، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة فرت من المكان، وذلك في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت الوزارة أن عملية الاغتيال نُفذت، بحسب تقديراتها، على يد عملاء يعملون لصالح الاحتلال، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقًا فوريًا في الحادثة، وتواصل جهودها لملاحقة المتورطين والوقوف على ملابسات الجريمة.

ولم تكشف وزارة الداخلية عن أي معلومات إضافية تتعلق بهوية المنفذين أو الأسباب المباشرة وراء عملية الاغتيال.

ويأتي مقتل مدير مباحث خان يونس بعد نحو شهر من استشهاد الضابط في وزارة الداخلية أحمد زمزم، الذي قُتل في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أعلنت الوزارة في حينه أن نتائج التحقيق بيّنت ضلوع متعاونين مع إسرائيل في اغتياله عبر إطلاق النار عليه داخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في المقابل، أعلن حسام الأسطل، الذي يعرّف نفسه كقائد لمليشيا تنشط في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤوليته عن اغتيال مدير مباحث الشرطة في خان يونس.

وفي مقطع مصوّر بثه عبر حسابه على منصة فيسبوك، وجّه الأسطل تهديدات مباشرة إلى حركة حماس، متعهدًا بمواصلة استهداف عناصرها، كما دعا العائلات إلى التخلي عن أبنائها المنتمين للحركة، محذرًا من أن مصيرهم سيكون القتل.

وأكد أن العملية الأخيرة تندرج ضمن ما وصفه بـ"حملة تستهدف قيادات حماس"، مشيرًا إلى أن تنفيذ الهجوم جرى داخل مناطق النزوح في خان يونس، خارج ما يُعرف بالخط الأصفر، ومتوعدًا بأن ما وصفه بـ"المفاجآت القادمة" ستكون أكبر.

