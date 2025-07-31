رئيس إيران يزور باكستان يوم السبت

طهران- (د ب أ)

يبدأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم السبت المقبل زيارة رسمية لباكستان تستمر يومين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وتحظى بأهمية بالغة في إطار التطورات الإقليمية الأخيرة.

وبحسب مصادر رسمية واعلامية ايرانية وباكستانية، يعقد الرئيس الإيراني في إسلام آباد لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين بمن فيهم رئيس الجمهورية آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني.

تتضمن الزيارة لقاءات مع مسؤولين ثقافيين ورجال الأعمال الباكستانيين. وتهدف اللقاءات الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والديني. وتوسيع التعاون الحدودي وزيادة حجم التبادل التجاري ليزيد عن 3 مليارات دولار.

وهذه الزيارة ستكون الثانية لرئيس ايراني الى باكستان خلال العامين الماضيين. ففي ابريل 2024 زار الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي باكستان لثلاثة ايام.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد زار طهران قبل نحو شهرين في اطار جولة اقليمية.