وكالات

حذّر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من أن التحركات الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي في سبتمبر المقبل، ستقوّض مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وقد تؤدي إلى تعقيد المسار السياسي في المنطقة.

وقال روبيو، اليوم الخميس، إن "الاعتراف بدولة فلسطينية في هذا التوقيت لن يساعد في إحراز تقدم نحو السلام، بل سيؤدي إلى زيادة تعنّت حركة حماس، التي ترى في هذه التحركات مكسباً في الحرب الدعائية، ما يقلّص من فرص التوصل إلى اتفاق شامل".

وأضاف أن إسرائيل قدّمت "تنازلات ملموسة" في جولات الوساطة الأخيرة، لكن حماس رفضت مسودة الاتفاق، وذلك في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية باريس الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأوضح روبيو أن "الرسائل الدولية المتسارعة حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية تُفسّر من قبل حماس كضوء أخضر للاستمرار في نهجها الرافض للتسوية، ما يهدد بإطالة أمد النزاع ويضعف جهود التهدئة".