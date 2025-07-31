السفير عاطف سالم يكشف: مرتان تحرك فيهما نتنياهو لحرب إيران.. وماذا حدث؟

كتب- محمد جعفر



قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل فكرة ضرب إيران منذ أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أن نتنياهو سبق وأن استدعى قادة الجيش والأمن مرتين على الأقل خلال فترات رئاسته للحكومة، بهدف الإعداد لعملية عسكرية ضد إيران.



وأوضح سالم في تصريحات خاصة، أن نتنياهو اجتمع في عام 2000 و2012 مع كبار القادة العسكريين، منهم رؤساء الأركان ووزراء الدفاع، لمناقشة خطط الهجوم على طهران، لكن القرار كان يُؤجل بسبب تحذيرات من تداعيات الرد الإيراني وقوة طهران العسكرية.



وأشار إلى أن البرنامج السياسي لحكومة نتنياهو الحالية، التي تُعد الحكومة الـ37 في تاريخ إسرائيل، تضمن في بنوده الأساسية ملف إيران كأولوية، مضيفًا: "إيران تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، تهديدًا نوويًا وعقائديًا، خاصة أن طهران لا تعترف أصلًا بوجود إسرائيل".



وأكد سالم أن الضربة الأخيرة التي نفذتها إسرائيل ضد إيران، والتي تزامنت مع مفاوضات كانت جارية، جاءت بدعم أمريكي مباشر، وقال: "هذه أول مرة تعترف فيها واشنطن بمشاركتها الفعلية في ضربة عسكرية إلى جانب إسرائيل، كان المعتاد دعم لوجستي أو تسليحي، لكن هذه المرة الأميركيون شاركوا في الضربات، وهذا تطور غير مسبوق".