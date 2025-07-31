

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو.

وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة أنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.

وتقول وزارة الخزانة، إن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط الإيرانية والروسية وسلعا أخرى عبر العالم.

واتهمت الوزارة شمخاني باستغلال علاقاته الشخصية والفساد في طهران لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، يُستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني.

وبشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا للضلوع في التحايل على العقوبات في 17 دولة، من بنما وإيطاليا إلى هونغ كونج.

وقال مسؤول أمريكي، إن الخطوة الجديدة لن تسبب اضطرابا في أسواق النفط العالمية إذ صُممت خصيصا لاستهداف جهات محددة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في وقت سابق من يوليو، وعزا التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية، وفقا للغد.

وقال مسؤول أمريكي، إن إجراءات يوم الأربعاء ستؤثر على كل من روسيا وإيران، لكنها تركز على طهران.

وأضاف المسؤول: "من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بالزعيم الأعلى وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير".

واستهدفت الولايات المتحدة علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات عام 2020.

وتناصب الولايات المتحدة إيران العداء منذ الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي حليف أمريكا عام 1979 على يد الخوميني قائد الثورة الإيرانية.

والشهر الماضي، انضمت الولايات المتحدة للعدوان الذي شنته إسرائيل على إيران في حرب الـ12 يوما، حيث قصفت طائرات حربية عملاقة ثلاثة مواقع نووية إيرانية هي موقع فوردو المحصن وموقع أصفهان وموقع نطنز، لتعطل طموحات إيران النووية وبرنامجها لتخصيب اليورانيوم.