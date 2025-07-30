سموتريتش: أعددنا خطة اقتصادية للتركيز على الاستيطان بشمال إسرائيل

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إنه أعدد خطة اقتصادية تعيد التركيز على شمال إسرائيل.

وأكد سموتريتش، أن حكومة الاحتلال ستمضي قدما في خطط الاستيطان في شمال إسرائيل، مضيفا "سيتم بيع أراض للشباب في شمال إسرائيل بمبلغ 100 ألف شيكل وكذلك لجنود الاحتياط".

وأشار سموتريتش، إلى أن حزب الله اللبناني في حالة ضعف حاليا كما أصبح بعيدا عن حدود إسرائيل.

وشدد سموتريتش، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس داخل لبنان، فضلا عن أنه لن يسمح بإعادة إعمار القرى التي دمرت في جنوب لبنان.