بكين - (أب)



أعلن الجيش الصيني اليوم الأربعاء أنه سيجرى مناورات بحرية سنوية، و دورية بحرية مشتركة مع القوات الروسية الشهر المقبل.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانج شياو جانج إن المناورات البحرية المشتركة 2025 سوف تعقد جوا وبحرا بالقرب من مدينة فلاديفوستوك الروسية، التي تقع على الساحل الغربي لليابان. وقد أجريت المناورات العام الماضي قبالة جنوب الصين في بحر الصين الجنوبي.



ويذكر أن حكومتا الصين وروسيا عززتا العلاقات بينهما خلال الأعوام الأخيرة، حيث تقدم الصين شريان حياة اقتصادي لروسيا في ظل العقوبات الغربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد قالت في تقرير سنوي مطلع هذا الشهر إن تزايد التعاون العسكري بين الصين وروسيا يمثل مخاوف أمنية خطيرة.



وقال تشانج إن المناورات والدورية جزء من خطة تعاون سنوية، ولا تستهدف أي دولة بعينها أو لها صلة بالوضع الحالي الدولي أو الإقليمي.





