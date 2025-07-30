مصر تبحث جهودها في ملف وقف النار بغزة مع واشنطن

(وكالات)

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، بالسيناتور "ديفيد ماكورميك"، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار لقاءاته مع قيادات الكونجرس خلال زيارته لواشنطن.

وثمن عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وما تمثله من ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. وأعرب مع التطلع للارتقاء بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، أشار الوزير إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، مستعرضًا نتائج منتدى الأعمال المصري-الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو الماضي، بمشاركة أكثر من ٥٠ شركة أمريكية، وما عكسته من اهتمام متنامٍ من القطاع الخاص الأمريكي بالاستثمار في مصر في قطاعات الطاقة والدواء والتحول الرقمي، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تضطلع بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري.

كما شهد اللقاء نقاشًا مستفيضًا حول التحديات الإقليمية المختلفة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى، مستعرضا الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، حيث تناول في هذا السياق المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

كما شدد على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم. كما تبادل الجانبان الآراء حول التطورات فى ليبيا وسوريا وأمن الملاحة فى البحر الأحمر.