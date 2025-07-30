شواطئ وطرقات خالية في فوجيساوا اليابانية بعد تحذير من تسونامي

وكالات

بدأ اليابانيون بإخلاء المدن الساحلية المعرضة لموجات تسونامي بعد الزلزال العنيف الذي ضرب شرق روسيا، لا سيما بعد أن ضربت أول موجات التسونامي جزيرة هوكايدو الشمالية.

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وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتم رفع التحذير، وفقًا لسكاي نيوز.

وتوقعت الحكومة اليابانية وصول التسونامي لارتفاع 3 أمتار في مناطق ساحلية على طول المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 250 كيلومترًا من جزيرة هوكايدو ولم يشعر به الكثير من الناس.





