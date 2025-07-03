لاعتراضهم على سياسات ترامب.. إيقاف 139 موظفًا بوكالة بيئية أمريكية

واشنطن - (أ ب)

أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية، الخميس، منح 139 موظفا إجازة إدارية بعد توقيعهم على "إعلان معارضة" لسياساتها، متهمة إياهم بأنهم "يقوضون بشكل غير قانوني" أجندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الموظفون قد كتبوا، في رسالة نشرت يوم الاثنين الماضي، أن الوكالة لم تعد تفي بمهمتها في حماية صحة الإنسان والبيئة.

ومثلت الرسالة انتقادا علنيا نادرا من جانب موظفي الوكالة الذين كانوا يدركون أنهم قد يواجهون عواقب بسبب اعتراضهم على تقليص التمويل والدعم الفيدرالي لبرامج المناخ والبيئة والصحة.

وجاء في بيان صادر عن وكالة حماية البيئة، اليوم الخميس أنها تتبع "سياسة عدم تسامح مطلق تجاه الموظفين الدائمين الذين يفسدون أو يعرقلون أو يقوضون بشكل غير قانوني" أجندة إدارة ترامب.

وحسب نسخة من رسالة البريد الإلكتروني حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، تم إبلاغ الموظفين بأنه تم وضعهم في "وضع مؤقت بدون عمل مع تقاضي الراتب" خلال الأسبوعين القادمين، إلى حين إجراء "تحقيقات إدارية".

وجاء في رسالة البريد الإلكتروني: "من المهم أن تدركوا أن هذا ليس إجراء تأديبيا".