بتهمة التجسس لصالح إيران.. اعتقال إسرائيلي في مطار بن غوريون

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عامًا من مدينة بئر السبع فور وصوله أمس (الأربعاء) إلى مطار بن غوريون، وذلك بشبهة التواصل مع عميل أجنبي إيراني والتجسس لصالح إيران خلال العام ونصف الماضيين. وبهذا يكون هو المشتبه السادس الذي يتم اعتقاله خلال يومين فقط.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن "وحدة الاحتيال في لواء الجنوب اعتقلت الشاب بمساعدة معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام (الشاباك)". وأضافت أن محكمة الصلح في بئر السبع قررت تمديد اعتقاله حتى 7 يوليو.

وفي سياق متصل، قُدّم اليوم لائحة اتهام ضد اثنين من سكان طبريا، وهما يوني سيغال (18 عامًا) ونهوراي مزراحي (20 عامًا)، بتهمة التعاون مع جهات إيرانية، حيث شملت التهم: الاتصال بعميل أجنبي

وتسريب معلومات، وعرقلة سير العدالة.

وبحسب لائحة الاتهام، تواصل المتهمان في مايو الماضي، مع جهات إيرانية عبر تطبيق "تليجرام"، حيث قدم الإيرانيون أنفسهم على أنهم "يساريون من حركة كابلان" وطلبوا منهم تنفيذ مهام بسيطة، مثل كتابة عبارة "بيبي ديكتاتور" على ورقة وحرقها، مقابل مدفوعات بعملة رقمية.

ومع مرور الوقت، تلقى المتهمان تعليمات بشراء هواتف تشغيلية خاصة، وإخفاء هويتهم، والقيام بمهام تجسس متقدمة، شملت تصوير مجمعات تجارية في حيفا وتل أبيب ونتانيا، ومستشفى إيخيلوف، مع جمع معلومات عن مداخل، كاميرات، وعدد الحراس.

كما قُدّمت لائحة اتهام ضد مارك مورغين بينسكي (33 عامًا) من بلدة حمرا، بتهمة تنفيذ مهام لصالح عملاء إيرانيين مقابل أموال. ووفقًا للائحة، تواصل معه عميل يُدعى "أليكس" عبر مجموعة تعارف على تليجرام، واقترح عليه مبلغ 2000 شيكل يوميًا مقابل أداء مهام، منها إرسال صورة بطاقته الشخصية ومقاطع فيديو تحقق.