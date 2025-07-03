88 شهيدًا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة - (د ب أ)

أفادت مصادر طبية باستشهاد عشرات الفلسطينيين، منذ فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق إعلام فلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية أن 88 شخصا استشهدوا منذ صباح اليوم الخميس.

وكان نحو نصف الضحايا ينتظرون المساعدات الإنسانية من مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل فضلا عن شاحنات محملة بالمساعدات من منظمات أخرى. ولم يتم الإدلاء بتفاصيل على الفور.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام: "ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 13 شهيدا بعدما قصفت مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على استفسار إن الهجوم استهدف "عنصرا بارزا من حركة حماس"، مشيرا إلى أنه كان نشطا في مركز قيادة حماس.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات قبل الهجوم لحماية السكان المدنيين. وأضاف البيان أن حركة حماس تسيء استغلال المدنيين لصالحها، وفق مزاعمه.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية هاجمت أكثر من 150 هدفا في قطاع غزة أمس الأربعاء، من بينهم أفراد "بفصائل المقاومة وأنفاقهم".

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام إلى "استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة أكثر من 50 في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس"، لافتا إلى "استشهاد ستة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم جنوبي مدينة غزة".

وأفاد المركز بـ "استشهاد ثلاثة مواطنين جراء استهداف بقذيفة مدفعية أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على دوار بيت لاهيا الغربي"، كاشفا عن وصول شهيد وثلاث إصابات الى مستشفى السرايا الميداني بعد استهدافهم بقصف إسرائيلي بالقرب من رعاية جباليا شمال غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في حارة المجايدة في مواصي خان يونس.