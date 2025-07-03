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إيران: لن نرد مجددًا على الضربات الأمريكية ومنفتحون على المفاوضات

06:24 م الخميس 03 يوليو 2025

مجيد تخت روانجي

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وكالات

قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، الخميس، إن إيران لن ترد مجددا على الضربات الأمريكية ومنفتحة على المفاوضات مع واشنطن.

وأشار روانجي، إلى أن طهران تريد من الأمريكيين أن يشرحوا لها لماذا ضللوها واتخذوا هذا الإجراء الفظيع ضد الشعب الإيراني، مضيفا "نحن مع الدبلوماسية لكن على واشنطن أن تقنعنا بأنها لن تستخدم القوة خلال التفاوض".

وأكد روانجي، أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارا جسيمة بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا في الوقت نفسه على أن سياسة طهران بشأن التخصيب لم تتغير ولإيران كل الحق في التخصيب داخل أراضيها.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، أن الشيء الوحيد الذي يجب على طهران مراعاته هو عدم التوجه نحو عسكرة برنامجها النووي.

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