الإبلاغ عن طرد مشبوه أمام السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن

(وكالات)

فرضت الشرطة الدنماركية، اليوم الخميس، طوقًا أمنيًا واسعًا في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة كوبنهاجن، بعد تلقي بلاغ عن طرد مشبوه وصل إلى مبنى السفارة الواقع في حي هيليروب شمال المدينة.

وقالت شرطة كوبنهاجن في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إنها تحقق في "وضع مريب" يتعلق بطرد تم تسليمه في المنطقة، مؤكدة أن الفرق المختصة باشرت فحص الطرد بعناية.

وأعلنت السلطات إغلاق شارع "ريفانجس آليه" بالكامل، إضافة إلى عدد من الشوارع السكنية المجاورة الممتدة حتى شارع سفانيموليفاي، في إجراء احترازي ضمن خطة التعامل مع الطرود المشبوهة.

وأظهرت صور التقطت من شارع لوندفانجسفاي تواجدًا مكثفًا لقوات الشرطة إلى جانب فرق الطوارئ وسيارات الإسعاف، وسط مشاركة من جهات رسمية أخرى لم تُفصح الشرطة عن طبيعتها حتى الآن.

وفي تصريح لصحيفة إكسترا بلادِت المحلية، قال أندرس فريدريكسن، رئيس المناوبة في شرطة كوبنهاجن، إن البلاغ بشأن الطرد وصل إلى السلطات، مؤكدا أن جميع الإجراءات تتم وفق بروتوكولات السلامة المعتمدة.

وأشار فريدريكسن إلى أنه "لا يوجد في الوقت الراهن ما يدعو للقلق"، مطمئنًا سكان المنطقة بأن "الوضع تحت السيطرة".

ولم تصدر حتى اللحظة أي تفاصيل رسمية حول طبيعة الطرد أو محتوياته.