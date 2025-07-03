متشددون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة

القدس- (د ب أ)

اقتحم عشرات المتشددين الإسرائيليين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إن المجموعات دخلت من جهة باب المغاربة ونفذت جولات داخل الحرم القدسي بعضها تخللته طقوس دينية وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وبحسب المصادر، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد شملت التدقيق في الهويات الشخصية واحتجازها عند بواباته الخارجية ما أثار احتجاجات من جانب المصلين.

وتزامن ذلك مع تجدد الدعوات من جهات دينية وشعبية فلسطينية لحث المواطنين على التوافد إلى المسجد الأقصى والاعتكاف فيه، في مسعى للتصدي لما يصفونه بمحاولات فرض أمر واقع جديد داخل الحرم القدسي.

ويشهد المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، عدا يومي الجمعة والسبت اقتحامات لمجموعات من المستوطنين الإسرائيليين تحت حماية الشرطة، وهي خطوات تعتبرها الجهات الفلسطينية محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد، الذي يعد من أكثر المواقع حساسية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.





