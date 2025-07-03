أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لأكثر من مليون شخص

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و23 ألفا و90 فردا، من بينهم 1000 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10986 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الأربعاء، و22936 مركبة قتالية مدرعة، و29815 نظام مدفعية، و1427 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1191 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 420 طائرة حربية، و340 مروحية، و43098 طائرة مسيرة، و3436 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و53887 من المركبات وخزانات الوقود، و3922 من وحدات المعدات الخاصة.