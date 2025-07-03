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بعد محاولة اغتياله في بنسلفانيا.. ترامب يطلب الاحتفاظ بصورة الطبقي المحوري

02:46 ص الخميس 03 يوليه 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفاظ بصورة الطبقي المحوري لدماغه التي تم التقاطها في المشفى بعد محاولة اغتياله في بنسلفانيا العام الماضي.

وذكر مقتطف من كتاب جديد عن حملة ترامب الرئاسية الأخيرة بعنوان "2024: كيف استعاد ترامب البيت الأبيض وخسر الديمقراطيون أمريكا"، نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن ترامب طلب بعد محاولة الاغتيال الخضوع لفحص بالأشعة المقطعية صورة طبقي محوري لدماغه.

وعندما سُئل ترامب عن السبب، قال إنه رأى ذلك ضروريا، ثم طلب لاحقا الصورة، وعندما قالوا له إنهم توقفوا عن فعل ذلك وعرضوا عليه تقريرا مكتوبا، أصر الرئيس الأمريكي على طلب الصورة.

وقال ترامب ردا على سؤال من أحد مساعديه: "إنه مثل اختبار الذكاء، يقولون لك إن لديك عقلا جيدا، وأنا فقط أريد أن يكون (الصورة) لدي"، وفقا لروسيا اليوم.

وسيطرح كتاب "2024: كيف استعاد ترامب البيت الأبيض وخسر الديمقراطيون أمريكا" للبيع في 8 يوليو.

ووقعت أول محاولة اغتيال لترامب خلال تجمع انتخابي له في بنسلفانيا في 13 يوليو 2024، حيث أُصيب برصاصة في أذنه، وقتل أحد الحضور وأصيب اثنان آخران.

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الرئيس الأمريكي ترامب يطلب الاحتفاظ بصورة الطبقي المحوري ترامب بنسلفانيا
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