أمير.. الطفل الجائع الذي قتله الاحتلال وكشف موته جندي أمريكي

القاهرة- مصراوي

روى الجندي الأمريكي السابق أنتوني أغيلار، في شهادة صادمة ومؤلمة، تفاصيل ما شاهده من ممارسات الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خلال توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

شهادة الجندي الأمريكي الضوء على مأساة إنسانية تتكرر، لكنها هذه المرة كانت الشهادة بحق طفل لم يتجاوز التاسعة من عمره يُدعى أمير.

في 28 مايو، عند نقطة التوزيع الآمنة رقم 2 في غزة، اقترب طفل صغير حافي القدمين من أغيلار. كان ضعيف الجسد إلى درجة أن ملابسه كانت تتساقط عن جسده النحيل. كان الطفل يحمل كمية صغيرة من الأرز والعدس لكن لفرحته في الحصول على طعام لسد جوع أشقائه، مدّ يده وقبّل يد الجندي الأمريكي أغيلار، وابتسم وقال: "شكرًا لك".

سار أمير 12 كيلومترًا ليصل إلى تلك النقطة، فقط للحصول على ما تبقى من فتات المساعدات. وبعد أن جمع ما حصل عليه، وقبل أن يعود إلى حيث جاء، بدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والقنابل الصوتية على المواطنين وفقا لشهادة الجندي الأمريكي.

كان أمير من بين الذين سقطوا. لم يكن مقاتلًا، لم يكن يشكل تهديدًا، فقط كان طفلًا جائعًا يسعى خلف وجبة تسد رمقه. قال أغيلار، في مقارنة مؤلمة: "لقد عاملنا المدنيين في غزة بكرامة أقل مما عاملنا به مقاتلي داعش الذين استسلموا في الباغوز بسوريا عام 2018".

The @GHFUpdates mercenary Anthony Aguilar testifies that the Israeli army is murdering innocent civilians at the so-called aid sites. Harrowing eye-witness testimony:



“We treat these civilians in Gaza worse, with less dignity than we treated the ISIS fighters that surrendered at… pic.twitter.com/AJOBN0b4T9