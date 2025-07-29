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الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفيرة هولندا

04:01 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

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وكالات

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، سفيرة هولندا لدى تل أبيب، مارييت شورمان، بعد قرار هولندا منع وزراء إسرائيليين من دخول أراضيها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن الاستدعاء يأتي في أعقاب قرار هولندا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، من دخول أراضيها، معتبرة أنهما شخصيات "غير مرغوب فيها" في البلاد.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار هولندا جاء كون الوزيرين حرضا على العنف ضد الفلسطينيين، ودعوا إلى توسيع المستوطنات والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وتعتبر هولندا الدولة الأوروبية الرابعة التي تتخذ هذا القرار، بعد سلوفينيا، التي اتخذت القرار قبل حوالي شهر ونصف.

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وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سفيرة هولندا لدى تل أبيب هولندا تمنع دخول وزراء إسرائيليين
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