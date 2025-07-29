هونولولو- (أ ب)

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الثلاثاء، أن قوة الإعصار "إيونا" اشتدت ليصير إعصارا من الفئة الثالثة، على بعد مئات الأميال جنوب شرق هاواي، دون أن يشكل أي تهديد للجزر.

ويشار إلى أن "إيونا" هو أحد نظامين جويين رئيسيين في وسط المحيط الهادئ.

وقال المركز الذي يتخذ من ميامي مقرا له، في أحدث تحذيراته، إن "إيونا" يبعد بنحو 790 ميلا (1271 كيلومترا) عن هونولولو، وأن سرعة رياحه القصوى المستمرة تصل إلى 185 كيلومترا/ساعة.