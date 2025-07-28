كاتس: أبواب الجحيم ستُفتح بغزة إن لم تُفرج حماس عن الأسرى

وكالات

أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، تهديدًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذا لم تُطلِق سراح الأسرى التي تحتجزهم في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أقول بوضوح تام وأعني كل كلمة، إذا لم تفرج حماس عن الأسرى، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة".

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.