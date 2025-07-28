إعلان

كاتس: أبواب الجحيم ستُفتح بغزة إن لم تُفرج حماس عن الأسرى

01:30 م الإثنين 28 يوليه 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، تهديدًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذا لم تُطلِق سراح الأسرى التي تحتجزهم في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أقول بوضوح تام وأعني كل كلمة، إذا لم تفرج حماس عن الأسرى، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة".

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة
مصدر بـ"الكهرباء": إعادة التيار بالكامل للمناطق المتضررة بالجيزة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟