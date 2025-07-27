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بالفيديو.. صحفية أمريكية تهاجم ناشطا مؤيدا لإسرائيل على الهواء في برنامج شهير

11:37 ص الأحد 27 يوليه 2025

صحفية أمريكية تهاجم ناشطا مؤيدا لإسرائيل

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القاهرة- مصراوي

في 23 يوليو الماضي، شهد برنامج المذيع الأمريكي بيرس مورجان حلقة نارية، حيث دخلت الصحفية الأمريكية آنا كاسبريان، المشاركة في تقديم برنامج The Young Turks، في مواجهة محتدمة مع الناشط المؤيد لإسرائيل شابوس كستنباوم خلال نقاش حول الصراع في غزة، إذ فقدت أعصابها بشكل لافت، في حين حافظ كستنباوم على هدوئه.

النقاش، الذي ضم أيضًا الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي والكوميدي ديف سميث، تطرّق إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وقضية الدروز في سوريا. كاسبريان، المعروفة بمواقفها التقدمية، اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وصرخت في وجه كستنباوم قائلة: "لن أسمح لك بالمماطلة، يا وغد!" بينما كانت تهاجم دفاعه عن أفعال إسرائيل.

وكررت كاسبريان موقفها بأن الجنود الأمريكيين لا ينبغي أن يموتوا من أجل إسرائيل، وهو ما كانت قد صرّحت به أيضًا في حلقة بتاريخ 14 يونيو 2025، حين اصطدمت بمؤيدة لإسرائيل تدعى إميلي شرادر. لكن هذه المواجهة مع كستنباوم كانت الأشد، إذ بدا واضحًا عجز بيرس مورغان عن تهدئة الحوار مع تصاعد انفعالات كاسبريان،

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إسرائيل بيرس مورجان آنا كاسبريان شابوس كستنباوم
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