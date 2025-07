القاهرة- مصراوي

في 23 يوليو الماضي، شهد برنامج المذيع الأمريكي بيرس مورجان حلقة نارية، حيث دخلت الصحفية الأمريكية آنا كاسبريان، المشاركة في تقديم برنامج The Young Turks، في مواجهة محتدمة مع الناشط المؤيد لإسرائيل شابوس كستنباوم خلال نقاش حول الصراع في غزة، إذ فقدت أعصابها بشكل لافت، في حين حافظ كستنباوم على هدوئه.

النقاش، الذي ضم أيضًا الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي والكوميدي ديف سميث، تطرّق إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وقضية الدروز في سوريا. كاسبريان، المعروفة بمواقفها التقدمية، اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وصرخت في وجه كستنباوم قائلة: "لن أسمح لك بالمماطلة، يا وغد!" بينما كانت تهاجم دفاعه عن أفعال إسرائيل.

VIDEO:



Watch as Ana Kasparian freaks out on the Piers Morgan show and calls Shabbos Kestenabum a “Bitch”.



Ana Kasparian is officially the female Cenk Uygur. pic.twitter.com/1Vz76aypar