تركيا: تحليل بيانات الصندوق الأسود للطائرة الليبية في "دولة محايدة"

إسطنبول - (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية التركي على يرلي قايا، اليوم الأربعاء، عثور السلطات على تسجيلات قمرة القيادة وبيانات الطائرة الخاصة التي تحطمت في أنقرة، مما أسفر عن مقتل رئيس أركان الجيش الليبي.

وقال قايا للصحفيين في أنقرة إن تحقيقا يجرى "لتوضيح" ملابسات الحادث.

وذكرت وزارة الداخلية التركية أن أفراد طاقم الطائرة- ثلاثة أشخاص- لقوا حتفهم أيضا.

وقال وزير الداخلية التركي، للصحفيين في موقع التحطم، إن حطام الطائرة تناثر على مساحة تبلغ نحو 3 كيلومترات مربعة (أكثر من ميل مربع)، ما عقد جهود البحث والإنقاذ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأضاف قايا أن الفرق التابعة لهيئة الطب الشرعي التركية تعمل على جمع الرفات والتعرف على هويات الضحايا.

ونعى المجلس الرئاسي الليبي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه.

وفي بيان خاص عقب إعلان وفاة الحداد مساء أمس الثلاثاء، قال المجلس: "ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومرافقيهم، إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى العاصمة طرابلس عقب مهمة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية".

وكانت الطائرة فالكون 50 قد أبلغت عن وجود مشكلة فنية بعد إقلاعها من أنقرة في طريقها إلى طرابلس أمس الثلاثاء، حسبما قال يرلي قايا.

وفٌقد الاتصال بالطائرة بعد فترة قصيرة، وتحطمت في منطقة هايامانا بجنوب العاصمة التركية.

وقال الوزير إنه تم العثور على تسجيلات قمرة القيادة الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء (2345 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء) وتم العثور على تسجيلات بيانات الرحلة بعد فترة وجيزة من ذلك.

وأوضح أن أكثر من 400 فرد وأكثر من 100 من المعدات الجوية والبرية، بما في ذلك طائرات مسيرة، شاركوا في جهود الانقاذ والطب الشرعي.

وأضاف يرلي قايا أن فريقا ليبيا وصل أنقرة للمساعدة في التحقيق.

وقال قايا إن وفدا يضم 22 شخصا، من بينهم خمسة من أفراد العائلات، وصل من ليبيا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء للمساعدة في أعمال التحقيق.

وقال وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إنه سيتم إرسال مسجل الصوت الخاص بقمرة قيادة الطائرة ومسجل بيانات الرحلة إلى دولة ثالثة محايدة لفحصهما، وذلك لضمان التوصل إلى نتائج نزيهة بشأن سبب تحطم الطائرة.