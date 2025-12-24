"الأعلى للإعلام" يبحث أزمات كتاب الدراما المصرية

كتب أحمد العش:

استضافت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، الكاتب الكبير والسيناريست أيمن سلامة، رئيس جمعية مؤلفي الدراما، في جلسة ناقشت أبرز التحديات والأزمات التي تواجه كتاب الدراما المصرية في الوقت الحالي.

وأوضح سلامة خلال اللقاء، أن جمعية مؤلفي الدراما تأسست عام 2005، وتضم حاليًا 114 عضوا من المؤلفين المستقلين وأعضاء ورش السيناريو، مؤكدًا أن الجمعية تسعى للحفاظ على حقوق مؤلفي الدراما وحل المشكلات التي تواجههم، بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية عبر بروتوكولات مشتركة.

وأشار السيناريست إلى أن من أبرز التحديات الحالية التي تواجه المؤلفين هي تعدد الجهات الرقابية التي يجب أن يمر العمل من خلالها للحصول على الموافقة النهائية، متمنيا توحيد هذه الجهات تحت كيان واحد ممثلاً في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وكشف الكاتب أيمن سلامة عن حل أزمة "حق الأداء العلني" للمؤلفين، مؤكدًا أن تعديل قانون حقوق المؤلف رقم 82 لعام 2002 ليشمل التزام جهات العرض بحق الأداء العلني سيضمن حقوق المؤلفين المادية والأدبية، خاصة عند تكرار عرض أعمالهم.

وأضاف السيناريست أنه يقترح إرسال مجموعة من كتاب السيناريو للتعلم في الخارج، بهدف النهوض بالمحتوى الدرامي وتطوير مهارات الكتاب بما يتماشى مع متغيرات العصر.

وأعربت لجنة الدراما من جانبها، عن سعادتها بالحل الذي تم التوصل إليه لأزمة حق الأداء العلني، وأثنت على مقترح سلامة بتطوير الكوادر الشابة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستفتح آفاقا جديدة لصناع الدراما لتقديم أعمال مميزة تتوافق مع أذواق مختلف الفئات العمرية.

