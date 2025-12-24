سكرتير عام سوهاج يترأس لقاء الاتحاد الأوروبي لمشروعات التنمية الريفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كلف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بحضور الاجتماع التحضيري لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الريفية، والصمود أمام تغير المناخ، وتحسين التغذية في صعيد مصر، والذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بالشراكة مع الحكومة المصرية في مركزي طما والمراغة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أحمد دياب، مدير مشروع الاتحاد الأوروبي "حياة كريمة"، وهدى هشام، عضو الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، وشريف أبو سحلي، منسق البرنامج بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وأساتذة الجامعات، وممثلين عن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة.

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات المحافظ للحضور، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية المعنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين أنماط التغذية بالمجتمعات الريفية.

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ البرنامج والخطط المنفذة، والتي بدأت بعقد جلسات ولقاءات مجتمعية موسعة بمشاركة المواطنين، وممثلي القرى، والجمعيات الأهلية والزراعية، والقيادات المحلية، والمرأة، والشباب، والمزارعين، والمستمرة خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، فضلاً عن زيارات ميدانية إلى مركزي طما والمراغة لرصد الوضع الراهن وتحديد الأولويات المحلية، وتعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط والتنفيذ.

كما شملت جلسات الدراسة التحضيرية تقييم الأوضاع الراهنة بالمناطق المستهدفة، مثل قرية الحسامدة بطما والغريزات بالمراغة، ورصد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، ووضع مؤشرات دقيقة لقياس أثر التدخلات التنموية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مكونات المشروع خلال مختلف مراحل التنفيذ في جميع قرى مركزي طما والمراغة.