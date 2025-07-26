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مسؤول إيراني: نتبادل بعض الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء

08:30 م السبت 26 يوليو 2025

تواصل بين إيران والولايات المتحدة

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طهران - (د ب أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي أن بعض الدول الوسيطة على تواصل مع إيران والولايات المتحدة.

وأشار تخت روانجي إلى وجود اتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة، قائلا: "بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة. وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عمان"، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وجاء تصريح تخت روانجي في مقابلة مع قناة خبر تورك التركية، حيث أضاف: "في محادثات إسطنبول مع الترويكا الأوروبية، أكدنا على أن التخصيب في إيران جزء لا يتجزأ من أي اتفاق".

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني: "لم يحدد موعد ومكان المحادثات القادمة بعد. إسطنبول هي خيارنا المفضل، وكذلك خيار الدول الأوروبية الثلاث".

وتابع: "يتم تبادل الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة. بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة".

وأضاف: "قبل الهجوم، كان لدى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات عن موقع المواد النووية. وستصدر منظمتنا للطاقة الذرية البيان اللازم بعد تقييم الأضرار".

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