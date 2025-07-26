أكسيوس: ترامب منزعج من استشهاد فلسطينيين ويريد إنهاء الحرب في غزة

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدا محبطا خلال لقاء عائلات أسرى إسرائيليين بعد انهيار الجولة الأخيرة من محادثات غزة.

وأوضحت المصادر، أن روبيو طالب عائلات الأسرى بتقديم خيارات جديدة للرئيس ترامب.

وأشارت المصادر، إلى أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي يعيد النظر في استراتيجيته تجاه غزة بعد 6 أشهر من الفشل، موضحين أن "أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة ولم يقرروا كيف سيغيرونها".

وأكدت المصادر، أن ترامب منزعج من استشهاد فلسطينيين ويريد إنهاء الحرب في غزة.

وكشف مسؤولون إسرائيليون، أن ترامب لم يمارس ضغطا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالأشهر الماضية لإنهاء الحرب بغزة، مضيفين "ترامب قال لنتنياهو في معظم الاتصالات بأن يفعل ما يجب عليه فعله في غزة".

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن ترامب شجع نتنياهو في بعض الحالات على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حماس.