توقيف 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

بيروت- (د ب أ)

أوقفت وحدات من الجيش اللبناني 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم السبت، إن "وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مناطق القرعون وخربة قنافار – البقاع الغربي، وراشيا الوادي – راشيا، وبريح – الشوف، 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".

وحسب البيان، بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.