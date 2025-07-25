زيلينسكي: دفاعاتنا تصد الهجوم الروسي خلال الصيف

كييف(أوكرانيا)- (أ ب)

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تصد الهجوم الروسي المنظم خلال الصيف لاختراق الدفاعات على طول أجزاء من خط المواجهة.

وقال زيلينسكي للصحفيين أمس الخميس، في تصريحات محظورة النشر حتى اليوم الجمعة "إنهم لا يتقدمون. إنه أمر صعب للغاية لرجالنا هناك. الوضع صعب في كل مكان. إنه أمر صعب للغاية للروس أيضا-وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

ومع دخول الحرب الآن عامها الرابع بعد غزو روسيا لجارتها في فبراير 2022، فإن الجهود المبذولة تستنزف الموارد على الجانبين، على الرغم من أن روسيا لديها المزيد من الموارد والأشخاص لدعم قتالها. وتسعى أوكرانيا للحصول على المزيد من الدعم من شركائها الغربيين.

وأعلنت روسيا سيطرتها على بعض القرى، لكن المناطق الحضرية الأكثر قوة دفاعيا لم تسقط في أيدي قواتها.

يشار إلى أن زيلينسكي يطالب داعميه الغربيين بتزويده بالأسلحة بهدف تعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية، بما في ذلك الإنتاج المشترك للأسلحة وتصنيع المسيرات وتزويد البلاد بأنظمة الدفاع الجوي.

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبة الحلفاء الأوروبيين بالمساعدة في تمويل تحسين الرواتب للقوات التي تقاوم لغزو الروسي، في محاولة لتخفيف النقص المتزايد في المجندين.