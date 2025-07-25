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الدفاع الجوي الروسي يسقط 105 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق

10:00 ص الجمعة 25 يوليه 2025

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها 105 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، دمر واعترض الدفاع الجوي الروسي المناوب 105 طائرات مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأفادت بأنه تم تدمير "26 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، و25 فوق مقاطعة بريانسك، و23 فوق مقاطعة روستوف، و9 فوق حوض بحر آزوف، و8 فوق إقليم كراسنودار، و5 فوق إقليم ستافروبول، و3 فوق مقاطعتي كورسك وتامبوف، و2 فوق مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق مقاطعة أوريول".

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وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي طائرات مسيرة أوكرانية
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