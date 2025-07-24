ويتكوف: رد حماس يظهر غياب النية في التوصل لوقف إطلاق النار

وكالات

وجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى مفاوضات غزة، ستيف ويتكوف، رسالة شديدة اللهجة إلى حركة حماس، عقب الإعلان عن سحب الفريق الأميركي التفاوضي من الدوحة، معتبرًا أن الرد الأخير من الحركة يدل على غياب الرغبة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال ويتكوف في بيان رسمي: "قررنا إعادة فريقنا من الدوحة للتشاور، بعد رد حماس الأخير، الذي يُظهر بوضوح عدم التنسيق وسوء النية في التعامل مع جهود الوسطاء".

وأضاف: "رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها أطراف الوساطة، فإن سلوك حماس كان أنانيًا وغير بنّاء، ونحن نبحث الآن خيارات بديلة لضمان عودة الأسرى الإسرائيليين وخلق بيئة أكثر استقرارًا لسكان قطاع غزة".

وأكد المسؤول الأميركي أن بلاده لا تزال عازمة على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم، لكنه أشار إلى أن الوضع الحالي يفرض مراجعة المسار التفاوضي في ضوء التطورات الأخيرة.