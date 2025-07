بعد غنائهم بالعبرية.. إنزال 52 مراهقًا يهوديًا من طائرة إسبانية (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق إنزال 52 مراهقًا يهوديًا فرنسيًا ومدربتهم من طائرة تابعة لشركة Vueling Airlines في مطار فالنسيا الإسباني، قبل إقلاعها إلى باريس، ما أدى إلى تأخير الرحلة قرابة ساعتين ونصف.

وبحسب ما نقله موقع "Enfoque Judío" الإسباني، فإن مجموعة الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا، كانوا قد أنهوا معسكرًا صيفيًا في إسبانيا، وأثناء صعودهم إلى الطائرة بدأوا الغناء باللغة العبرية. ووفقًا للرواية ذاتها، طلب طاقم الطائرة منهم التوقف، لكن سرعان ما تم استدعاء الشرطة التي أنزلت المجموعة بالكامل من الطائرة.

وأكدت السلطات الإسبانية، أن الشرطة أنزلت المجموعة بالقوة، واعتقلت مدربة الفريق البالغة من العمر 21 عامًا، متهمة إياها بـ"إشارة غير لائقة" و"تهديد عناصر الشرطة".

وفي حديثها لقناة "إسرائيل 24 نيوز"، روت والدة أحد المراهقين تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الأطفال "بدأوا بالغناء العبراني داخل الطائرة، قبل أن يطلب الطاقم منهم التوقف مهددًا باستدعاء الشرطة". وأضافت: "الأطفال توقفوا فورًا، وظلوا صامتين، لكن الشرطة حضرت بعد دقائق دون مبرر جديد"، ووصفت ما حدث بأنه "سلوك معادٍ للسامية".

في المقابل، كشفت الرواية الإسبانية، أن الطاقم رأى في سلوك المجموعة خرقًا لقواعد النظام على متن الطائرة، حيث وُجه إليهم تحذير صريح بالتوقف عن إصدار الضجيج. وعند عدم امتثالهم الفوري، تم اتخاذ قرار بإنزالهم.

وبعد الواقعة، تم نقل المجموعة إلى رحلات متفرقة، حيث توجه عدد منهم إلى باريس على متن شركة طيران أخرى، فيما بقيت مجموعة تضم نحو 20 مراهقًا برفقة أربعة مشرفين في أحد فنادق المطار، بانتظار رحلتهم التالية اليوم الخميس.

The woman who was arrested and beaten is the director of the Kinneret summer camp.



Fifty Jewish French children, aged 10 – 15, were singing Hebrew songs on the plane.



The @vueling airline crew said that Israel is a terrorist state and forced the children off the aircraft; they… https://t.co/V78PEHB58B pic.twitter.com/HizF6SZoaD