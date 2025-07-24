طهران - (د ب أ)

تواجه طهران أزمة نقص مياه حادة لدرجة أنه يمكن أن يضطر سكانها البالغ عددهم 15 مليون نسمة للانتقال منها، حسبما نقلت صحيفة عصر إيران اليوم الخميس عن تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقال بزشكيان " الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه". وأضاف أنه لا يمكن استبعاد نقل العاصمة كحل طارئ.

وتواجه إيران أزمة مياه في أكثر من 20 محافظة من محافظاتها الـ31. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية " إرنا " أن أحد أكبر خزانات المياه قد يجف بصورة كاملة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وقد انخفضت مستويات المياه لأقل من 10% في سبعة خزانات بأنحاء البلاد، كما أصبح 80% من الخزانات في أنحاء البلاد شبه فارغة.

ويقول خبراء المناخ أن العودة لإمدادات المياه الطبيعية لن يكون ممكنا خلال الشهرين المقبلين حتى يخفف هطول الأمطار في وقت لاحق من العام من الوضع.

أشار بزشكيان إلى أن الجفاف الذي استمر لأعوام هو أحد أسباب الأزمة الحالية، ولكنه انتقد سياسة الحكومة السابقة، الذي قال إنها تجاهلت المشكلة.