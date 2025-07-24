إعلان

انفجار غامض يهز بلدة معرة مصرين شمالي سوريا

02:34 م الخميس 24 يوليه 2025

سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)


وقع انفجار، اليوم الخميس، في بلدة معرة مصرين في ريف مدينة إدلب شمالي سوريا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وعلق وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية المؤقتة، رائد الصالح، على الانفجار، قائلًا إن فرق الدفاع المدني السوري هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتقوم بإخلاء المصابين والضحايا رغم صعوبة الأوضاع الميدانية.


وقال الصالح في تصريح رسمي: "نتابع تطورات الانفجار الغامض الذي وقع في معرة مصرين، وتقوم فرق الدفاع المدني بواجبها في إخلاء الضحايا رغم استمرار الانفجارات المتكررة التي تعيق الاستجابة".


ودعا الصالح أهالي المنطقة إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الطواقم تعمل بأقصى طاقتها لتطويق آثار الحادث ومنع وقوع المزيد من الإصابات.


ولم تُعرف بعد طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه حتى الآن.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا الحكومة السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رأس علم الروم.. ماذا نعرف عن مشروع قطر الضخم في الساحل؟
الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟