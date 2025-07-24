انفجار غامض يهز بلدة معرة مصرين شمالي سوريا

(وكالات)



وقع انفجار، اليوم الخميس، في بلدة معرة مصرين في ريف مدينة إدلب شمالي سوريا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



وعلق وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية المؤقتة، رائد الصالح، على الانفجار، قائلًا إن فرق الدفاع المدني السوري هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتقوم بإخلاء المصابين والضحايا رغم صعوبة الأوضاع الميدانية.



وقال الصالح في تصريح رسمي: "نتابع تطورات الانفجار الغامض الذي وقع في معرة مصرين، وتقوم فرق الدفاع المدني بواجبها في إخلاء الضحايا رغم استمرار الانفجارات المتكررة التي تعيق الاستجابة".



ودعا الصالح أهالي المنطقة إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الطواقم تعمل بأقصى طاقتها لتطويق آثار الحادث ومنع وقوع المزيد من الإصابات.



ولم تُعرف بعد طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه حتى الآن.







