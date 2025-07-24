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قالت إن "زوجته وُلدت رجلا وستموت رجلا".. ماكرون يقاضي ناشطة أمريكية

02:05 م الخميس 24 يوليه 2025

ماكرون وزوجته

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(وكالات)

تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون بدعوى قضائية أمام محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية، يتهمان فيها الناشطة المحافظة كانديس أوينز بنشر "معلومات كاذبة وتشهيرية ومضللة"، وذلك على خلفية مزاعم أطلقتها أوينز بأن السيدة الأولى الفرنسية "رجل من الناحية البيولوجية".

وتضمنت الدعوى، المؤلفة من 218 صفحة، اتهامات لأوينز بتعمد نشر خيالات "غريبة وغير معقولة"، ألحقت أضرارًا جسيمة بسمعة الزوجين، وأجبرتهما على إنفاق مبالغ طائلة لتصحيح المعلومات.

كل شيء سيظهر

وفي رد مباشر على القضية، نشرت أوينز مقطع فيديو جديد قالت فيه: "ثقوا بي، أنا مستعدة لهذه المعركة. سيتم فضح كل المرضى. كل شيء سيظهر إلى العلن... لنبدأ".

وأضافت موجهة حديثها إلى بريجيت ماكرون: "ما أقوله هو أنك وُلدتِ رجلاً، وستموتين رجلاً".

كما زعمت أن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب اتصل بها وأخبرها بأن ماكرون طلب منه أن "يأمرها بالكف عن الحديث عن عضو زوجته الذكري"، على حد تعبيرها.

تعود بداية الحملة الإعلامية التي تقودها أوينز إلى مارس الماضي، عندما نشرت فيديو على منصة "إكس" بعنوان: "هل سيدة فرنسا الأولى رجل؟"، ووصفت فيه ما اعتبرته "أكبر فضيحة في التاريخ السياسي الحديث".

ومنذ ذلك الوقت، استمرت أوينز في بث مقاطع فيديو تتناول حياة بريجيت ماكرون، لجمهور قناتها على "يوتيوب" التي تضم أكثر من 4.5 مليون مشترك. ومن أبرز ما نشرته، سلسلة من عدة أجزاء بعنوان "أن تصبح بريجيت"، تضمنت تلميحات وتصريحات شخصية، اعتبرها الزوجان الفرنسيان حملة ممنهجة للتشهير.

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إيمانويل ماكرون ناشطة أمريكية دعوى قضائية
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