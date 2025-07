(وكالات)

تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون بدعوى قضائية أمام محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية، يتهمان فيها الناشطة المحافظة كانديس أوينز بنشر "معلومات كاذبة وتشهيرية ومضللة"، وذلك على خلفية مزاعم أطلقتها أوينز بأن السيدة الأولى الفرنسية "رجل من الناحية البيولوجية".

وتضمنت الدعوى، المؤلفة من 218 صفحة، اتهامات لأوينز بتعمد نشر خيالات "غريبة وغير معقولة"، ألحقت أضرارًا جسيمة بسمعة الزوجين، وأجبرتهما على إنفاق مبالغ طائلة لتصحيح المعلومات.

وفي رد مباشر على القضية، نشرت أوينز مقطع فيديو جديد قالت فيه: "ثقوا بي، أنا مستعدة لهذه المعركة. سيتم فضح كل المرضى. كل شيء سيظهر إلى العلن... لنبدأ".

وأضافت موجهة حديثها إلى بريجيت ماكرون: "ما أقوله هو أنك وُلدتِ رجلاً، وستموتين رجلاً".

كما زعمت أن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب اتصل بها وأخبرها بأن ماكرون طلب منه أن "يأمرها بالكف عن الحديث عن عضو زوجته الذكري"، على حد تعبيرها.

WATCH: Candace Owens just DOUBLED DOWN on Brigitte Macron being a man in response to getting sued.



"You were born a man and you will die a man... That's the point I'm making."



"I think you're sick. I think you're disgusting. And I am fully prepared to take on this battle on… pic.twitter.com/LXiGjuearU