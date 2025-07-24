تحذير عاجل للحوامل من حقن RH مغشوشة.. وهكذا يمكن اكتشافها (صور)

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا تحذيرياً بشأن وجود حقن مُقلدة من "RH" التي تُعطى لبعض الحوامل بعد الولادة بساعات، مطالبة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المُقلد.

ووفق المنشور الذي حمل رقم 43 لسنة 2025 "غش تجاري"، أكدت الهيئة أن التشغيلات المقلدة من مستحضر "RhoPhylac 300 - Human anti-D (RH) immunoglobulin"، تحمل رقم "P100351349-P100500356"، ومن إنتاج شركة "2s pharma group".

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات مُقلدة من الدواء، طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر.

ونشرت الهيئة صورًا توضيحية للمنشور المُقلد، تُظهر فروقًا واضحة بين العبوة الأصلية والمغشوشة من الدواء، أبرزها اختلاف في تاريخ انتهاء الصلاحية؛ حيث يظهر على العبوة الأصلية تاريخ 28.07.2025، بينما على العبوة المقلدة 28.07.2027، وذلك خلاف العبوة الأصلية من نفس التشغيلة.

كما كشفت الصور اختلافات في طريقة كتابة الإرشادات، ونوع الخط، وجودة الطباعة، فضلًا عن استخدام لغة عربية على العبوة المغشوشة، مما يكشف عدم تطابقها مع النسخة الأصلية التي تلتزم بصيغة دقيقة وواضحة.

وأوضحت الهيئة أن واجهة العبوة في المنتج الأصلي تتضمن بيانات منظمة وباركود واضح، بينما جاءت العبوة المقلدة بمظهر غير احترافي ولا توجد علامة الماركة التجارية على اسم المنتج.

ووجهت الهيئة نصائح مهمة للمستهلكين، بأنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم التحذير فيها من عبوات مقلدة ومغشوشة من الدواء، إذ سبق أن أصدرت الهيئة في أكتوبر الماضي خطابًا رسمياً للتوعية بشأن تلك العبوات، مؤكدة أنها تحمل اسم المستحضر "RhoPhylac 300 - Human anti-D (RH) immunoglobulin"، وبخاصة التشغيلتين "P100351349- P100351346"، ومن إنتاج شركة "2s pharma group".

ما هيّ حقنة "RH"؟

حقن الـ Rh، المعروفة أيضًا بـ "حقن الغلوبولين المناعي المضاد لـ Rh" أو Anti-D immunoglobulin، تستخدم للنساء الحوامل اللاتي يمتلكن فصيلة دم سلبية (Rh-negative) إذا كان الجنين يحمل فصيلة دم موجبة (Rh-positive).

الهدف من هذه الحقن هو منع جهاز المناعة لدى الأم من تطوير أجسام مضادة قد تهاجم خلايا دم الجنين اللاحق.

وتعطى حقنة الـ rh للسيدات ذوات فصيلة الدم rh سالب، عندما يكن حوامل في أطفال فصيلة دمهم rh موجب، وهذا ينتج في الأغلب عندما تكون فصيلة دم الزوج rh موجب.

وفي هذه الحالة أثناء الولادة قد يختلط دم الجنين مع دم الأم مما يؤدي إلى أن يكون جسم السيدة أجسام مضادة تستطيع الانتقال إلى دم الجنين التالي، أي أن الـ rh لا يؤثر على الطفل الأول، لكنه يصيب الطفل الثاني إذا تكونت هذه الأجسام المضادة، مما يؤدي إلى إصابة الطفل بالأنيميا وفي بعض الأحيان (الصفراء) أو يؤدي إلى وفاة الجنين داخل الرحم من الفشل في الدورة الدموية.

ويمكن أن تُعطى للأمهات بعد 72 ساعة بعد الولادة، ويفضل أن يتم إعطائها بعد الولادة مباشرة.

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