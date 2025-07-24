إعلان

في 24 ساعة.. 53 شهيدا بنيران وغارات جيش الاحتلال على قطاع غزة

02:14 ص الخميس 24 يوليو 2025

غارة إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

لقي 53 فلسطينيا بينهم أطفال مصرعهم بنيران وغارات الجيش الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة يوم الأربعاء.

واستشهد 5 فلسطينيين وأُصيب آخرون بينهم حالات خطيرة في قصف بالمدفعية الإسرائيلية استهدف منتظري شاحنات المساعدات شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استشهد 8 في قصف استهدف تجمعا لمواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

وجنوب القطاع، استشهد شخص وأُصيب أكثر من 10 آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وقبل ذلك، لقي 44 فلسطينيا مصرعهم بنيران وغارات شنها الجيش على مناطق متفرقة في القطاع.

وفي شرق مدينة غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارتين استهدفتا حي التفاح والزيتون، فيما قتل شخص وأصيب آخر في قصف استهدف محيط مسجد بحيّ الدرج.

كما راح ضحية الاستهدافات الإسرائيلية، 7 فلسطينيين بينهم 5 أطفال وجنين خرج من بطن والدته كما أصيب آخرون في غارة على شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي مخيم الشاطئ، استشهدت طفلة وأصيب 11 آخرون معظمهم من الأطفال في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في متنزه المخيم شمال غرب مدينة غزة.

وفي محافظة الشمال، أصيب مسعف بجروح خطيرة جراء استهداف مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، مركبة إسعاف.

وفي وسط القطاع، تم انتشال جثامين 12 شخصا من جنوب مدينة دير البلح، بعد انسحاب الجيش من المنطقة وتراجع آلياته العسكرية إلى المناطق الشرقية.

واستشهد مواطنان، الأول متأثرا بإصابته بنيران مسيّرة تابعة للاحتلال في منطقة أم ظهير جنوب شرق دير البلح، والثاني في قصف تجمع للمواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات.

كما استشهد 4 آخرون في استهداف لتجمعات المواطنين من منتظري المساعدات قرب مفترق الشهداء.

وفي بلدة الزوايدة، استشهد مواطن في قصف من مسيرة إسرائيلية.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف الجيش منتظري المساعدات شمال مدينة رفح، كما لقي 4 آخرون حتفهم في قصف استهدف تجمعين في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، وفقا لروسيا اليوم.

وخلفت الحرب على غزة، أكثر من 202 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين ناهيك عن الدمار الكبير في القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية قطاع غزة فلسطين جيش الاحتلال فضيحة تهز جيش الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب: كان ينبغي على أوروبا دفع ثمن الأسلحة الأمريكية لكييف قبل 3 سنوات

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)